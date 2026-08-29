Сахалин будет продавать лечебную грязь в Китай
Китай будет приобретать лечебную грязь с Сахалина. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.
По ее словам, Россия знакомит мир со своей природной экологически чистой косметикой.
«Все знают по соль Мертвого моря – но ведь у нас в Крыму или на Сахалине есть уникальные целебные грязи. Недавно Сахалин заключил первый экспортный контракт с китайской компанией на поставку лечебной грязи», - подчеркнула Никишина.
Как отметила глава РЭЦ, красота – отдельный сегмент, который Россия продвигает за границей. Например, зарубежные блогеры проводят мастер-классы по макияжу с использованием отечественной косметики. В частности, запущен проект бьюти-бокс «Сделано в России», который уже охватил рынки Китая, ОАЭ и стран СНГ.
Между тем Китай нарастил импорт пшеницы из России в июле в 243 раза в годовом выражении, стоимость поставок составила 4,3 млн долларов, пишет «Радиоточка НСН».
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