Сахалин будет продавать лечебную грязь в Китай

Китай будет приобретать лечебную грязь с Сахалина. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По ее словам, Россия знакомит мир со своей природной экологически чистой косметикой.

«Все знают по соль Мертвого моря – но ведь у нас в Крыму или на Сахалине есть уникальные целебные грязи. Недавно Сахалин заключил первый экспортный контракт с китайской компанией на поставку лечебной грязи», - подчеркнула Никишина.

Как отметила глава РЭЦ, красота – отдельный сегмент, который Россия продвигает за границей. Например, зарубежные блогеры проводят мастер-классы по макияжу с использованием отечественной косметики. В частности, запущен проект бьюти-бокс «Сделано в России», который уже охватил рынки Китая, ОАЭ и стран СНГ.

Между тем Китай нарастил импорт пшеницы из России в июле в 243 раза в годовом выражении, стоимость поставок составила 4,3 млн долларов, пишет «Радиоточка НСН».

