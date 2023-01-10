Названы основные причины мужского бесплодия
Проблема мужского бесплодия стала одной из международных медицинских проблем. Согласно последним исследованиям, фертильность у сильного пола сокращается с довольно высокой скоростью, на что, по оценке специалистов, влияет сразу несколько факторов.
Как рассказал «Вечерней Москве» врач-репродуктолог Павел Базанов, уже более 10 лет назад Всемирная организация здравоохранения приняла решение о пересмотре параметров спермограммы. ВОЗ была вынуждена задать более низкие в сравнении с исходными данные.
Специалист перечислил следующие составляющие, влияющие на снижение фертильности у мужчин: офисная работа; гиподинамия; инфекции, передающиеся половым путем. Причём, по словам Базанова, не последнюю роль в этом вопросе играет также психологическая составляющая.
Репродуктолог считает, что соблюдение двух взаимосвязанных процессов может увеличить шансы зачатия ребенка. Это, по его словам, развитие профилактической медицины и активное приобщение общества к здоровому образу жизни.
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