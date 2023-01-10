Названы основные причины мужского бесплодия

Проблема мужского бесплодия стала одной из международных медицинских проблем. Согласно последним исследованиям, фертильность у сильного пола сокращается с довольно высокой скоростью, на что, по оценке специалистов, влияет сразу несколько факторов.

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-репродуктолог Павел Базанов, уже более 10 лет назад Всемирная организация здравоохранения приняла решение о пересмотре параметров спермограммы. ВОЗ была вынуждена задать более низкие в сравнении с исходными данные.