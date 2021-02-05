Названы необычные симптомы коронавируса
Изменения на языке, на коже стоп или рук могут быть ранним признаком инфицирования коронавирусом. К такому выводу пришли изучившие ход течения болезни испанские исследователи. Результаты опубликованы в Британском журнале дерматологии.
В исследовании приняли участие 666 пациентов с подтвержденным COVID-19. Четверть из них отметила такие симптомы, как опухание и воспаление языка, а также появление на нем бугорков и пятен. Другие пациенты сообщали о покраснении и отеке конечностей и жжении в ладонях.
Исследователи подчеркнули, что выборка их пациентов состояла из людей с тяжелой формой течения заболевания, которым диагностировали вызванную коронавирусом пневмонию. Поэтому, считают эксперты, эти симптомы нельзя использовать в качестве универсального индикатора при постановке диагноза о COVID-19.
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