Названы наиболее частые последствия коронавируса

У 99% переболевших коронавирусом наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации российского Минздрава Галину Иванову.

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По ее словам, у перенесших заболевание наблюдаются головная боль, нарушение чувствительности, обоняния, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности.

Среди других последствий - кардиореспираторные нарушения, проблемы питания и метаболизма.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему люди старше 65 лет переносят вакцинацию от коронавируса без каких-либо побочных эффектов.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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