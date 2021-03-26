Названы наиболее частые последствия коронавируса
У 99% переболевших коронавирусом наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации российского Минздрава Галину Иванову.
По ее словам, у перенесших заболевание наблюдаются головная боль, нарушение чувствительности, обоняния, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности.
Среди других последствий - кардиореспираторные нарушения, проблемы питания и метаболизма.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему люди старше 65 лет переносят вакцинацию от коронавируса без каких-либо побочных эффектов.
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