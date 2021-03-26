Названы наиболее частые последствия коронавируса

По ее словам, у перенесших заболевание наблюдаются головная боль, нарушение чувствительности, обоняния, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности.

Среди других последствий - кардиореспираторные нарушения, проблемы питания и метаболизма.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему люди старше 65 лет переносят вакцинацию от коронавируса без каких-либо побочных эффектов.

