Названы методы борьбы с укачиванием

Проблема слабого вестибулярного аппарата может доставить немало неприятностей, в том числе, не только в круизе на море, но и в обычном общественном транспорте. Такое укачивание портит жизнь немалому числу людей, отмечает кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

При этом специалист уверен, что довольно несложные тренировки могут значительно снизить неприятные проявления данной физиологической проблемы. О способах повышения устойчивости вестибулярного аппарата, а также о причинах, которые вызывают эффект укачивания он рассказал в эфире «Радио 1».

По словам Андрея Кондрахина, укачивание вызывает нарушение обратной связи между мозгом и организмом. При тряске или качке мозг получает сигнал, расшифровывая который, делает вывод, что тело движется. Однако от мышц сигнал о перемещении не поступает.

В таком случае мозг «расшифровывает» информацию как сильное отравление и подаёт сигнал срочно почистить желудок, что и приводит к тошноте и рвоте. Причём, по словам эксперта, может поступить и позыв на очищение кишечника в качестве ещё одного варианта борьбы с «отравлением», которое ошибочно диагностирует мозг.

Вместе с тем, укачивание может быть и более грозным симптомом - о приближении инсульта: если приступы морской болезни начинаются безо всякого повода, надо немедленно обратиться к врачу, предупредил специалист.