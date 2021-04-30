Названы методы борьбы с укачиванием
Проблема слабого вестибулярного аппарата может доставить немало неприятностей, в том числе, не только в круизе на море, но и в обычном общественном транспорте. Такое укачивание портит жизнь немалому числу людей, отмечает кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.
При этом специалист уверен, что довольно несложные тренировки могут значительно снизить неприятные проявления данной физиологической проблемы. О способах повышения устойчивости вестибулярного аппарата, а также о причинах, которые вызывают эффект укачивания он рассказал в эфире «Радио 1».
По словам Андрея Кондрахина, укачивание вызывает нарушение обратной связи между мозгом и организмом. При тряске или качке мозг получает сигнал, расшифровывая который, делает вывод, что тело движется. Однако от мышц сигнал о перемещении не поступает.
В таком случае мозг «расшифровывает» информацию как сильное отравление и подаёт сигнал срочно почистить желудок, что и приводит к тошноте и рвоте. Причём, по словам эксперта, может поступить и позыв на очищение кишечника в качестве ещё одного варианта борьбы с «отравлением», которое ошибочно диагностирует мозг.
Вместе с тем, укачивание может быть и более грозным симптомом - о приближении инсульта: если приступы морской болезни начинаются безо всякого повода, надо немедленно обратиться к врачу, предупредил специалист.
Как отмечает Андрей Кондархин, при обычной морской болезни могут помочь самые простые тренировки. Человек, например, раскручивается на вертящемся стуле, а затем резко тормозит. Тренировать вестибулярный аппарат можно и на качелях. Причём, они же могут просигнализировать о симптомах морской болезни – в случае возникновения ощущения укачивания на них.
Ребёнок может не любить качели именно по этой причине. В качестве тренировки его всё же следует качать понемногу, чтобы не возникло проблем в транспорте. Ещё одно неплохое упражнение – кружение на одном месте с раскинутыми руками. Не надо избегать и разнообразных упражнений на координацию. Например: закрыть глаза и дотронуться до носа или до уха. Только делать всё это надо регулярно, иначе положительного эффекта не добиться, подчеркнул эксперт.
В качестве экстренной помощи при морской болезни кандидат медицинских наук назвал лимонные корки, листья мяты или дольки имбиря, которыми стоит запастись в поездку. Если держать их во рту, тошнота уменьшится. Запах этих растений также благоприятно действует в данном случае – помогут несколько капель эфирного масла на их основе.
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