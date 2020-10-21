Новости за ночь: Названы категории граждан, которым не поможет вакцина от COVID

Вакцина от коронавируса может не подействовать на людей с иммунодефицитом, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что выработка антител зависит от особенностей организма, поэтому сложно выделить группы по возрасту или наличию вредных привычек, чтобы оценить, насколько эффективна будет вакцинация. Он добавил, что плохая выработка антител наблюдается у людей с иммунодефицитом.

Альтштейн подчеркнул, что, несмотря на возраст, он сам получил вакцину и наблюдает хорошую выработку антител. Он подверг сомнению информацию о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе или тех, кто злоупотребляет спиртными напитками.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей.

