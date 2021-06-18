Названы главные распространители индийского штамма COVID-19

Пшеничная подчеркнула, что коллективный иммунитет в стране еще не сформирован, а граждане уже безответственно подходят к ряду ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший индийский штамм. По словам градоначальника, для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме.

