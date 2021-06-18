Названы главные распространители индийского штамма COVID-19

Индийский штамм коронавируса в России распространяется из-за молодежи. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в обществе зачастую игнорируют меры профилактики распространения коронавируса, а самая активная часть населения – молодежь – способствует распространению вируса в своей и других возрастных группах. Молодые люди переносят болезнь в легкой форме и зачастую не соблюдают необходимый режим самоизоляции.

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Пшеничная подчеркнула, что коллективный иммунитет в стране еще не сформирован, а граждане уже безответственно подходят к ряду ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший индийский штамм. По словам градоначальника, для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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