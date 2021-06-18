Названы главные распространители индийского штамма COVID-19
Индийский штамм коронавируса в России распространяется из-за молодежи. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, в обществе зачастую игнорируют меры профилактики распространения коронавируса, а самая активная часть населения – молодежь – способствует распространению вируса в своей и других возрастных группах. Молодые люди переносят болезнь в легкой форме и зачастую не соблюдают необходимый режим самоизоляции.
Пшеничная подчеркнула, что коллективный иммунитет в стране еще не сформирован, а граждане уже безответственно подходят к ряду ограничений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший индийский штамм. По словам градоначальника, для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- В аэропорту Египта ужесточили проверку документов у туристов
- Один человек погиб в результате наводнения в Ялте
- Худрук МХАТ признал спектакль с участием Бузовой удачным экспериментом
- Названы главные распространители индийского штамма COVID-19
- МИД РФ назвал дату выхода России из Договора по открытому небу
- Один человек погиб при столкновении катамаранов в Карачаево-Черкесии
- Глава Подмосковья Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
- Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен
- Земфира подала в суд на Гришковца из-за слов о «наркоманке»
- Польша обвинила Россию в масштабной кибератаке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru