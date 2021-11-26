Названы главные признаки рака легких

«Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв», — сообщил медик.

По его словам, такой симптом появляется при уже запущенной стадии заболевания. Среди ранних признаков появления раков — периодически появляющаяся одышка и кашель. Чаще всего рак легкого встречается у людей старше 55 лет.

К главным факторам риска медики относят курение, генетику и хронические воспалительные заболевания легких.

Как сообщалось ранее, к утреннему кашлю могут приводить воспаление дыхательных путей, курение и аллергия.

