Названы главные признаки рака легких

Сиплый голос, кашель и одышка являются основными симптомами рака легких, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главного врача онкоцентра Лапино-2 Михаила Давыдова.

Названы симптомы одного из самых распространенных видов рака

«Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв», — сообщил медик.

По его словам, такой симптом появляется при уже запущенной стадии заболевания. Среди ранних признаков появления раков — периодически появляющаяся одышка и кашель. Чаще всего рак легкого встречается у людей старше 55 лет.

К главным факторам риска медики относят курение, генетику и хронические воспалительные заболевания легких.

Как сообщалось ранее, к утреннему кашлю могут приводить воспаление дыхательных путей, курение и аллергия.

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ФОТО: pixabay.com
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