Названы неожиданные причины утреннего кашля
К утреннему кашлю могут приводить воспаление дыхательных путей, курение и аллергия, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врач-терапевта Андрея Звонкова.
По его словам, сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний. Среди них - проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит или диабет.
Также кашель может возникать из-за слишком сухого риса, который раздражает горло. Алкоголь, выпитый накануне, с утра тоже сильно сушит в горле, из-за чего и появляются сухой кашель, першение и тошнота. Еще одна причина - работающий кондиционер, который сильно сушит воздух.
Как сообщалось, изжога, отрыжка, боль в горле и кашель, пневмония, боли за грудиной - симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которые люди часто путают с признаками других заболеваний. При этом практически каждый четвертый взрослый в России страдает от ГЭРБ.
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