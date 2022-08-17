Названы четыре продукта, которые помогут снизить холестерин
Специалисты Национального центра образования в области питания рекомендуют включить в рацион овсяные хлопья и бобовые для снижения уровня холестерина, передает РИА Новости.
Также помогают бороться с холестерином орехи и жирная рыба, отмечают эксперты.
По их словам, правильные изменения в рационе питания могут снизить уровень общего холестерина на 25%.
Для этой же цели врачи советуют ограничить потребление жирного мяса, полуфабрикатов и жирных сыров.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в холодильнике не стоит хранить томаты и хлеб, так как они при попадании в холод быстро потеряют свои вкусовые качества.
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