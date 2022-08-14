Диетолог рассказала о пользе натурального вина
В натуральном вине содержатся полезные для здоровья антиоксиданты, сообщает URA.RU со ссылкой на диетолога Наталью Круглову.
По ее словам, в сухих содержится меньше углеводов и сахара, а в красных — больше антиоксидантов. При этом получать эти вещества можно, если есть виноград темных сортов. Эксперт отметила, что если человек не любит вино, то исключительно ради пользы его пить не стоит.
Сомелье Тимур Саулебаев считает, что нормой можно назвать выпитый за ужином бокал вина. По его словам, любой алкогольный напиток полезен, включая пиво, если ты знаешь меру.
Напомним, виноделы не пытаются заменить бутылки алюминиевыми банками, но из-за санкций возможно ухудшение качества самой бутылки или уменьшение объемов такого вина, рассказал винный критик и журналист Антон Обрезчиков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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