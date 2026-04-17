В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
Автомобиль Mitsubishi Outlander и автобус ГАЗ столкнулись на путепроводе в Ярославле, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Авария произошла 17 апреля в 07.05 на путепроводе в районе дома 74 по проспекту Октября.
«По предварительной информации, водитель-мужчина, 2004 г.р., управляя... Mitsubishi Outlander, совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произвел столкновение с автобусом ГАЗ», - отметили в ведомстве.
Водители транспортных средств и девять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Ранее в селе Менщиково Курганской области водитель квадроцикла сбил велосипедиста, последний умер от полученных травм, пишет Ura.ru.
