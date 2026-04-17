Эпидемиолог Покровский предупредил об опасных весенних инфекциях

Весной растет риск кишечных инфекций и болезней, которые передаются от насекомых. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский в беседе с РИА Новости.

По его словам, в весенний сезон снижается опасность респираторных заболеваний, потому что люди проводят больше времени на свежем воздухе.

«И это, конечно, снизит возможность для распространения ОРВИ, а вот опасность кишечных инфекций сильно увеличивается», - указал эксперт.

Особую опасность весной представляют паводки, из-за которых могут возникать нарушения водоснабжения. В загрязненной воде содержатся возбудители кишечных заболеваний, другие патогенные микроорганизмы.

Кроме того, Покровский предупредил, что из-за потепления в России уже появляются насекомые, в средней полосе наибольшую угрозу представляют клещи. Они переносят боррелиоз и клещевой энцефалит. По словам эксперта, также «будут всех беспокоить» комары, но маловероятно, что они будут переносить опасные инфекции.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин предупредил что через некипяченую водопроводную воду можно заразиться ротавирусами, норовирусами, гепатитом А, пишет 360.ru.

