Миронов призвал решать вопрос с перекупщиками билетов на уровне законодательства

Художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов призвал решать проблему с перекупщиками билетов на уровне закона. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок высказал мнение, что для решения этого вопроса следует принять поправки в закон об основах законодательства о культуре, которые разрешат досудебную блокировку сайтов перекупщиков. По его словам, театрам не хватает инструментов для борьбы с этим явлением, и многие учреждения вынуждены повышать цены на билеты.

Миронов поддержал позицию Крока.

«Перекупщики - проблема большая. Она была и остается. О ней необходимо говорить. Абсолютно точно решать проблему нужно на уровне изменения законодательства», - заявил Миронов.

По его мнению, в первую очередь здесь нужно предоставить слово таким профессионалам-управленцам, как Крок или директор Театра Наций Наталья Мазур.

Ранее генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев резко высказался о проблеме спекуляции билетами, сравнив деятельность перекупщиков с колумбийской мафией, пишет Ura.ru.

