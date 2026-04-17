В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение
17 апреля 202607:59
Возгорание произошло в Выборгском районе Ленинградской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.
Как отметил губернатор, над областью уничтожили 12 дронов. Обломки рухнули в Ломоносовском районе, были повреждены окна здания, а также одно транспортное средство.
«В Ермилово... в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения», - указал Дрозденко.
По его словам, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что над Ленобластью ликвидировали три беспилотника, пишет 360.ru.
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение
- Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран
- Над регионами России уничтожили 62 украинских БПЛА
- Эпидемиолог Покровский предупредил об опасных весенних инфекциях
- СМИ: США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране
- СМИ: Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки в самолетах
- Неудачная конфигурация майских выходных привела к снижению спроса на длительные поездки
- В кодексе православного предпринимателя назвали задержку зарплаты тяжким грехом
- Хостинг-провайдеры будут искать на своих серверах операторов VPN
- ЦБ РФ пообещал не запрещать россиянам открывать криптокошельки за границей