В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение

Возгорание произошло в Выборгском районе Ленинградской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.

Как отметил губернатор, над областью уничтожили 12 дронов. Обломки рухнули в Ломоносовском районе, были повреждены окна здания, а также одно транспортное средство.

«В Ермилово... в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения», - указал Дрозденко.

По его словам, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что над Ленобластью ликвидировали три беспилотника, пишет 360.ru.

