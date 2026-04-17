Во Владикавказе после взрыва погиб человек
Один человек погиб при взрыве во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его данным, ЧП произошло утром в пятницу во время погрузки мусорных контейнеров на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка.
«Погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории», - написал Меняйло в своем канале в Мах.
На месте инцидента находятся правоохранительные органы и экстренные службы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, взрыв произошел в районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.
Ранее во Владикавказе прогремел взрыв на складе пиротехники, погибли три человека, напоминает Ura.ru.
