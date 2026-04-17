Над регионами России уничтожили 62 украинских БПЛА
17 апреля 202607:37
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 60 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20:00 мск 16 апреля до 7:00 мск 17 апреля 2026 года... перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областях, а также над Крымом.
Ранее украинские БПЛА атаковали Шебекинский округ Белгородской области, пострадали четыре человека, пишет 360.ru.
- Над регионами России уничтожили 62 украинских БПЛА
- Эпидемиолог Покровский предупредил об опасных весенних инфекциях
- СМИ: США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране
- СМИ: Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки в самолетах
- Неудачная конфигурация майских выходных привела к снижению спроса на длительные поездки
- В кодексе православного предпринимателя назвали задержку зарплаты тяжким грехом
- Хостинг-провайдеры будут искать на своих серверах операторов VPN
- ЦБ РФ пообещал не запрещать россиянам открывать криптокошельки за границей
- Брат главы Минздрава Дагестана арестован за хищения на тестах на коронавирус
- СМИ: Российские банки лишились доступа к базе МВД для проверки паспортов