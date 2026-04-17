Над регионами России уничтожили 62 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 60 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20:00 мск 16 апреля до 7:00 мск 17 апреля 2026 года... перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областях, а также над Крымом.

Ранее украинские БПЛА атаковали Шебекинский округ Белгородской области, пострадали четыре человека, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
