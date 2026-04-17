Осужденного по ложному обвинению внучки пенсионера депортировали из РФ в Казахстан

Пенсионера из Нижегородской области 65-летнего Виктора Трубачева, который был осужден по ложному обвинению внучки, депортировали в Казахстан через неделю после освобождения. Об этом пишет RT.

Мужчина был приговорен к 15 годам колонии по обвинению в педофилии. Позднее внучка Трубачева призналась, что оклеветала деда, не желая проводить каникулы в деревне. Пенсионер провел в тюрьме почти три года, в августе 2025-го его выпустили по состоянию здоровья. Неделю спустя Трубачева депортировали в Казахстан на пять лет.

Как сообщила жена мужчины Татьяна Чолокян, в тюрьме у Трубачева начались проблемы с сердцем. После освобождения его вызвали на суд по депортации.

«Он гражданин Казахстана. Пока он сидел, у него истек вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провел всего лишь неделю», — объяснила собеседница издания.

Сейчас Трубачев живет в Казахстане у дочери. Мужчине не дадут вид на жительство в России при непогашенной судимости в ближайшие 12 лет. Отмечается, что пенсионер почти не общается с оклеветавшей его внучкой, но у них нет конфликтов. Мужчина готовится к операции по замене кардиостимулятора.

