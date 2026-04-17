Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран
17 апреля 202607:50
Иран готов передать США обогащенный уран, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет Washington Post.
Как отметил политик, у Тегерана нет ядерного оружия, и республика согласилась на такие шаги.
«Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2», - указал Трамп.
Как отметило издание, президент под ядерной пылью имеет в виду высоко обогащенный уран.
Ранее Трамп заявил, что Иран откажется от обогащения урана, пишет 360.ru.
