Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран

Иран готов передать США обогащенный уран, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет Washington Post.

Как отметил политик, у Тегерана нет ядерного оружия, и республика согласилась на такие шаги.

«Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2», - указал Трамп.

Как отметило издание, президент под ядерной пылью имеет в виду высоко обогащенный уран.

Ранее Трамп заявил, что Иран откажется от обогащения урана, пишет 360.ru.

