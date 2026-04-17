Население ЕС сократится почти на 12% к 2100 году
Население в странах Евросоюза к 2100 году снизится на 11,7%, или 53 млн человек. Об этом заявила европейская статистическая служба.
По данным Евростата, пик численности населения стран ЕС в 453,3 млн человек ожидается в ближайшие 3 года. Далее прогнозируется снижение до 398,8 млн к 2100 году.
В службе считают, что основная причина такого сокращения - тенденция старения населения. К 2100 году часть пожилого населения (старше 65 лет) в ЕС вырастет с 22% до 33%. Доля детей и молодежи до 20 лет в странах сообщества уменьшится с 20% до 17%.
Ранее ученые заявили, что количество людей на Земле превысило уровень, который планета может устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов, пишет 360.ru.
