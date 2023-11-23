Цены на праздничный стол на Новый год вырастут на 5,5-10%
Праздничный стол на Новый 2024 год может стоить на 5,5–10% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольги Беляевой, в числе наиболее подорожавших продуктов для новогоднего стола можно назвать мандарины, цена на них выросла на 63%. Также подорожала курица (на 26%) и яйца (на 24%).
Ранее сообщалось, что в России рост цен на живые новогодние елки составит по сравнению с прошлым годом 5-7%. В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести обязательное тестирование заемщиков
- Уварова заявила, что не читала сценарий сиквела «Не родись красивой»
- Опубликован трейлер анимационного фильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
- Цены на праздничный стол на Новый год вырастут на 5,5-10%
- Максим Башкатов рассказал почему ушел из Comedy Club
- Сын режиссера Митты опроверг информацию о его тяжелом состоянии
- Издательство Harper Collins выпустило приватные дневники ассистента The Beatles
- «Ночные Снайперы» выпустили студийную версию песни «Бог ушел»
- Массовая эвакуация школ произошла в Копейске
- Армения не рассматривает выход из ОДКБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru