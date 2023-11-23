Цены на праздничный стол на Новый год вырастут на 5,5-10%

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольги Беляевой, в числе наиболее подорожавших продуктов для новогоднего стола можно назвать мандарины, цена на них выросла на 63%. Также подорожала курица (на 26%) и яйца (на 24%).

Ранее сообщалось, что в России рост цен на живые новогодние елки составит по сравнению с прошлым годом 5-7%. В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

