Нужен локдаун? Врач объяснила новые антирекорды по COVID-19
Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН назвала единственный способ сдержать распространение COVID-19 и рассказала, почему не стоит обращать внимание на статистику смертей от этой инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 11 по 17 января от коронавируса умерли 93 882 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Количество умерших от COVID-19 за всё время превысило два миллиона человек.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что никаких поводов волноваться о числе смертей от коронавируса нет.
«Риск смертности от коронавируса увеличивают сосудистые патологии, заболевания, сердца, бронхов и легких, ожирение и малоподвижный образ жизни, диабет – у организмов нет резервов, чтобы бороться с новой инфекцией. При этом ограничительные меры только способствуют снижению физической активности, а большинство вообще боится выходить из дома. В этих условиях сердечно-сосудистая и дыхательные системы не тренируются и организм оказывается неподготовленным к заболеванию. Те же, кто регулярно имеет физические нагрузки, болезнь переносят легче», - рассказала она.
При этом рост числа заболеваний, о которых говорит ВОЗ, совершенно нормален и не вызывает удивления, отмечает Ярцева.
«Рост числа заболевших идет в геометрической прогрессии, потому что каждый заболевший в латентной стадии заболевания успевает заразить много людей, так что рост заболевших вполне предсказуем. Тотальный локдаун мог бы остановить распространение болезни, но это нереализуемо, а люди и так уже устали сидеть дома и не общаться с родственниками. А как только они начинают общаться, так процесс передачи вируса возобновляется. В целом это и плохо, так как люди болеют, и хорошо, потому что формируется иммунная прослойка», - говорит врач.
Ярцева напомнила, что инфекция коронавируса новая и лекарства от него нет. Времени от момента заражения до проявления ярких симптомов проходит достаточно, чтобы человек мог заразить окружающих, ведь на карантин его сажают только после того, как пройдет несколько дней, да и ресурсы систем здравоохранения не бесконечны. В то же время ПЦР-тесты несовершенны и многим диагнозы не ставят, то есть такие люди продолжают распространять инфекцию, отметила собеседница НСН.
«При этом многие люди боятся этих жестких мер по карантину, социального мониторинга (приложение, обязательное к установке для болеющих и "контактных" в Москве - прим. НСН) и просто не сообщают о своем заболевании, а зачастую и не догадываются о нем», - отметила врач.
По ее словам, нынешнее число смертей от коронавируса в мире не является чем-то невероятным, особенно в сравнении со смертностью от других заболеваний.
«За год 2 миллиона людей – это ни о чем! За год от туберкулеза, рака и сердечно-сосудистых болезней умирает гораздо больше. Это несравнимые цифры, на коронавирусе не стоит акцентироваться», - отметил она.
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за минувшие сутки составило 21 152. Общее количество заражений с начала пандемии увеличилось до 3 633 952. Скончались 597 человек с ковидом за сутки, выписаны 25 290 человек. Больше всего зараженных за сутки выявили в Санкт-Петербурге - 3 347 новых случаев. Москва сместилась на второе место с 2 452 инфицированными, на третьей строчке Московская область (+994).
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