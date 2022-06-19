Названо самое полезное мороженое
Самым полезным мороженым является обыкновенный пломбир, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на диетолога-эндокринолога Елену Щетинину.
По её словам, в нем нет красителей и заменителей жиров. Эксперт посоветовала читать состав при выборе этого продукта. В стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира.
Отмечается, что мороженое с яркой окраской стоит употреблять с осторожностью, так как для добавок используется множество красителей, что грозит аллергией.
Напомним, наиболее популярное в России мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%.
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