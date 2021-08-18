Подмосковное мороженое вызвало ажиотаж в Китае
Жители Китая проявляют всё больший спрос на мороженое, произведённое в Московской области. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, несмотря на то, что поставки продукции в Поднебесную начались только в этом году, объёмы экспорта растут ежемесячно.
«Основные виды мороженого, которые полюбили китайцы, это пломбир, эскимо и мороженое в стаканчике», – уточнил глава регионального Минсельхозпрода в эфире «Радио 1». Как считает Воскресенсский, росту популярности лакомства в КНР поспособствовал президент России Владимир Путин.
«Все мы помним, как глава нашего государства начал угощать мороженым первых лиц Китая, и естественно, мороженое после этого приобрело большую популярность в стране», – объяснил министр.
Основными поставщиками мороженого на экспорт в Китай выступают два подмосковных производители.
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