Названо оптимальное суточное количество калорий
Стало известно, сколько калорий в день следует употреблять среднестатистическому человеку.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на врача-диетолога, члена Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу, суточная калорийность должна рассчитываться с учетом веса человека. Рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на каждый килограмм.
«В абсолютных цифрах получается около 1800–2000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2500 килокалорий», — сказала эксперт.
Отмечается, что при расчете важно учитывать образ жизни, в особенности физическую активность.
Как сообщалось ранее, чрезмерное употребление арбузов приводит к набору лишнего веса, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.
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