Росстат выяснил, что почти половина россиян имеет лишний вес

Росстат зафиксировал более чем у половины россиян предрасположенность к лишнему весу. Как пишет ТАСС, после исследования рациона питания наших соотечественников, проведённого в прошлом году, выявили, что избыточная масса тела есть у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

Нормальный же вес имеют 34% мужчин и чуть более 38% представительниц прекрасной половины человечества. Также эксперты установили, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона россиян составила около трёх тысяч килокалорий у мужчин и 2 225 килокалории у женщин.

Отметим, в ходе проведённого исследования, в котором приняли участие около 100 тысяч респондентов, они отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья. Применение весов и ростомеров позволило оценить долю людей с избыточным весом и предрасположенных к ожирению.