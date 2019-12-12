Росстат выяснил, что почти половина россиян имеет лишний вес

12 декабря 201918:16

Росстат зафиксировал более чем у половины россиян предрасположенность к лишнему весу. Как пишет ТАСС, после исследования рациона питания наших соотечественников, проведённого в прошлом году, выявили, что избыточная масса тела есть у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

Нормальный же вес имеют 34% мужчин и чуть более 38% представительниц прекрасной половины человечества. Также эксперты установили, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона россиян составила около трёх тысяч килокалорий у мужчин и 2 225 килокалории у женщин.

Отметим, в ходе проведённого исследования, в котором приняли участие около 100 тысяч респондентов, они отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья. Применение весов и ростомеров позволило оценить долю людей с избыточным весом и предрасположенных к ожирению.

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Ранее НСН писала, что специалисты составили список рекомендаций по составлению личного здорового рациона питания. Он будет способствовать хорошему самочувствию, а также быстрому похудению.

По словам диетологов, питаться необходимо сбалансировано, а также не менее трех раз в день. Помимо этого, стоит ограничить количество употребляемых соли и сахара в пищу.

Чтобы достичь хорошего самочувствия и начать сбрасывать лишний вес, стоит проводить профилактику метаболизма. Для этого необходимо включить в рацион варенные яйца. Также не стоит пренебрегать чечевицей, брокколи и темно-зелеными листьями салата. По словам экспертов, также стоит включить в рацион полезные добавки, такие как перец чили, имбирь и льняные семена.

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ФОТО: Flickr.com\Eugene Evehealth
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