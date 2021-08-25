Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза

Чрезмерное употребление арбузов приводит к набору лишнего веса, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.

Диетолог призвала не делать арбуз приоритетом для восстановления после COVID

По ее словам, полкилограмма арбуза уже считается завышенной нормой. Правильнее всего нарезать около 200 граммов. Как отметила эксперт, высокое потребление фруктов провоцирует инсулинорезистентность, в результате чего человек полнеет, а не худеет.

Чтобы укрепить иммунитет, достаточно съедать один-два фрукта в день.

Ранее стало известно, какие арбузы наиболее полезные. Это темные, хорошо созревшие ягоды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеЯгоды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры