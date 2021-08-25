Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза
Чрезмерное употребление арбузов приводит к набору лишнего веса, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.
По ее словам, полкилограмма арбуза уже считается завышенной нормой. Правильнее всего нарезать около 200 граммов. Как отметила эксперт, высокое потребление фруктов провоцирует инсулинорезистентность, в результате чего человек полнеет, а не худеет.
Чтобы укрепить иммунитет, достаточно съедать один-два фрукта в день.
Ранее стало известно, какие арбузы наиболее полезные. Это темные, хорошо созревшие ягоды.
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