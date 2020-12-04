Названо неожиданное последствие употребления спиртных напитков

Кроме того, пагубный эффект алкоголь оказывает на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению.

Еще один неожиданный отрицательный эффект от чрезмерного употребления алкоголя - выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка.

Россияне, тем временем, стали меньше пить крепких напитков. С таким заявлением выступил в пресс-центре НСН член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Алексей Ульянов. По его словам, с запредельных 15-17 литров чистого алкоголя на человека в год в начале 2000-х показатель упал до 9 литров.

