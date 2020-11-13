Спиртное в России подорожает с 1 января
Пить уже стали меньше
Минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское вырастут с нового года. Повышение утверждено приказами Минфина. С 1 января 2021 года пол-литровая бутылка водки будет стоить не менее 243 рублей против нынешних 230. Коньяк в посуде того же объема – 446 рублей вместо 433. Минимальная цена бутылки игристого объемом 0,75 литра вырастет со 164 до 169 рублей.
Минимальные розничные цены – инструмент, введенный для борьбы с дешевым контрафактным алкоголем, напоминают РИА Новости. С другой стороны, МРЦ рассматриваются и как механизм сокращения доступности алкогольной продукции. С третьей, с каждой проданной в розницу бутылки алкоголя федеральный бюджет получает доход в виде акцизов.
Россияне, тем временем, стали меньше пить крепких напитков. С таким заявлением выступил в пресс-центре НСН член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Алексей Ульянов. По его словам, с запредельных 15-17 литров чистого алкоголя на человека в год в начале 2000-х показатель упал до 9 литров. Что, как отмечает эксперт, все равно много, если вспомнить, что критический уровень алкоголизма в стране, рассчитанный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 8 литров на человека в год.
Эффективным средством борьбы с чрезмерным употреблением крепкого алкоголя г-н Ульянов видит спецмагазины для его реализации. По его мнению, должны быть два вида лицензий на торговлю алкоголем и, как следствие, два вида магазинов. Водораздел должен проходить по отметке в 15 градусов крепости. Это позволит создать магазины, специализирующиеся именно на продажах вин, указал эксперт, приведя в пример опыт европейских стран, где есть культура потребления алкоголя в виде вина, что не сказывается на демографии. Напитки же крепостью более 15 градусов должны продаваться в спецмагазинах, число которых должно быть невелико, порядка одного магазина на 30 тысяч человек населения. И бутылка водки должна при этом стоить как 2-3 бутылки хорошего отечественного вина. Тогда люди перейдут на европейскую модель, убежден г-н Ульянов.
В советские времена на повышение розничных цен на водку народ реагировал частушкой:
«Было три, а стало пять -
Все равно берем опять.
Даже если будет восемь,
Все равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу –
Нам и десять по плечу!»
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