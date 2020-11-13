Спиртное в России подорожает с 1 января

Россияне, тем временем, стали меньше пить крепких напитков. С таким заявлением выступил в пресс-центре НСН член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Алексей Ульянов. По его словам, с запредельных 15-17 литров чистого алкоголя на человека в год в начале 2000-х показатель упал до 9 литров. Что, как отмечает эксперт, все равно много, если вспомнить, что критический уровень алкоголизма в стране, рассчитанный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 8 литров на человека в год.

Эффективным средством борьбы с чрезмерным употреблением крепкого алкоголя г-н Ульянов видит спецмагазины для его реализации. По его мнению, должны быть два вида лицензий на торговлю алкоголем и, как следствие, два вида магазинов. Водораздел должен проходить по отметке в 15 градусов крепости. Это позволит создать магазины, специализирующиеся именно на продажах вин, указал эксперт, приведя в пример опыт европейских стран, где есть культура потребления алкоголя в виде вина, что не сказывается на демографии. Напитки же крепостью более 15 градусов должны продаваться в спецмагазинах, число которых должно быть невелико, порядка одного магазина на 30 тысяч человек населения. И бутылка водки должна при этом стоить как 2-3 бутылки хорошего отечественного вина. Тогда люди перейдут на европейскую модель, убежден г-н Ульянов.

В советские времена на повышение розничных цен на водку народ реагировал частушкой:

«Было три, а стало пять -

Все равно берем опять.

Даже если будет восемь,

Все равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу –

Нам и десять по плечу!»

