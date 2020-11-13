В России вырастут минимальные цены на алкоголь

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина в России увеличатся с 1 января 2021 года, говорится в приказе Минфина.

Минимальная цена на водку повысится на 5,7% - до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 рублей. Цена на коньяк вырастет на 3% - до 446 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) - также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Минфин объяснил, почему акцизы на сигареты резко вырастут в 2021 году

Ранее Минфин предложил в 2021 году поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов, чтобы компенсировать расходы, вызванные пандемией.

Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такого резкого решения, а именно о росте так называемого "серого рынка" сбыта. Отмечается, что увеличение акцизных ставок может поднять розничную цену за пачку сигарет минимум на 20 рублей. Если законопроект будет принят, то это станет самым значительным повышением акциза за всю историю табачной промышленности в стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На ПродуктыАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры