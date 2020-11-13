В России вырастут минимальные цены на алкоголь

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина в России увеличатся с 1 января 2021 года, говорится в приказе Минфина.

Минимальная цена на водку повысится на 5,7% - до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 рублей. Цена на коньяк вырастет на 3% - до 446 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) - также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.