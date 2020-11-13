В России вырастут минимальные цены на алкоголь
Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина в России увеличатся с 1 января 2021 года, говорится в приказе Минфина.
Минимальная цена на водку повысится на 5,7% - до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 рублей. Цена на коньяк вырастет на 3% - до 446 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) - также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.
Ранее Минфин предложил в 2021 году поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов, чтобы компенсировать расходы, вызванные пандемией.
Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такого резкого решения, а именно о росте так называемого "серого рынка" сбыта. Отмечается, что увеличение акцизных ставок может поднять розничную цену за пачку сигарет минимум на 20 рублей. Если законопроект будет принят, то это станет самым значительным повышением акциза за всю историю табачной промышленности в стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- «Победа» возобновит рейсы в Армению, ОАЭ, Черногорию и Кипр
- Песков: вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще не решен
- Священник рассказал об отношении церкви к дате «пятница, 13-е»
- Небензя и Тихановская встретились в ООН
- В России вырастут минимальные цены на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru