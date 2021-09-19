Названо лучшее время для приема кофе

Пить кофе по утрам необходимо при соблюдении одного условия, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Ирину Лизун.

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По ее словам, этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, в противном случае кофе может нанести вред желудку, так как стимулирует выработку соляной кислоты.

Лизун отметила, что если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, которой нет. Днем этот напиток не должен превращаться в замену обеда, поскольку не содержит необходимых человеку питательных веществ. При этом кофе может быть вариантом перекуса.

Отмечается, что кофе не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном.

Как сообщалось, употребление кофе каждый день помогает снизить риск сердечных заболеваний.

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