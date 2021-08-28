Исследование: Употребление кофе снижает риск появления болезней сердца
Употребление кофе каждый день помогает снизить риск сердечных заболеваний, считает профессор центра сердца и сосудов университета Земмельвейс Юдит Симон из Венгрии. Результаты исследования опубликованы на портале Medical News, сообщает РИА Новости.
Снизить риск смерти от инфаркта на 21 процент позволяют три ежедневные чашки кофе, на 17 процентов - от других сердечно-сосудистых заболеваний.
Выводы были сделаны по итогам наблюдений за тремя фокус-группами в течение 15 лет. Всего 468 тысяч человек в возрасте 56 лет стали участниками эксперимента. В первую группу включили людей, которые пили кофе время от времени, во вторую – употребляющие до трех чашек в день, а в третью – те, кто пил более трех чашек кофе ежедневно.
Ранее ученые из Австралии пришли к выводу, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
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