Исследование: Употребление кофе снижает риск появления болезней сердца

Снизить риск смерти от инфаркта на 21 процент позволяют три ежедневные чашки кофе, на 17 процентов - от других сердечно-сосудистых заболеваний.

Выводы были сделаны по итогам наблюдений за тремя фокус-группами в течение 15 лет. Всего 468 тысяч человек в возрасте 56 лет стали участниками эксперимента. В первую группу включили людей, которые пили кофе время от времени, во вторую – употребляющие до трех чашек в день, а в третью – те, кто пил более трех чашек кофе ежедневно.

Ранее ученые из Австралии пришли к выводу, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

