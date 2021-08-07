Ценам на кофе пророчат рекордный рост

Цены на кофе могут взлететь. Таковы прогнозы аналитиков из-за сильнейших морозов в Бразилии, а также рекордно возросших из-за пандемии расходов на доставку грузов. Reuters сообщает, что розничные цены на кофе очень скоро приблизятся к самому высокому за много лет уровню. С декабря до конца июля необжаренные зерна подорожали на 80 процентов. В Соединенных Штатах средняя стоимость кофе в магазинах в апреле выросла до самого высокого за шесть лет уровня, заметно подорожал он и в Бразилии. Две эти страны лидируют по уровню потребления бодрящего напитка в мире.

Ранее стало известно, для кого в России больше всего подорожает кофе. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предположил, что значительное повышение цен придется на премиальный сегмент.



