Названо лекарство, которое должно быть всегда под рукой

По ее словам, первоочередные лекарства — жаропонижающие и обезболивающие, такие, как «Парацетамол» и «Ибупрофен». При проблемах с желудочно-кишечным трактом рекомендуется иметь сорбенты (смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный) и антациды (алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид).

Также под рукой всегда должны быть антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость, средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.

Ранее сообщалось, что в России увеличились продажи антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков. С 15 августа по 11 сентября спрос на подобные препараты вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

