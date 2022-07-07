В России выделят еще 3 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников
Больше 2,9 миллиардов рублей выделят из бюджета на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек», - сказал Мишустин.
В кабмине отметили, что право воспользоваться мерами поддержки есть у инвалидов, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и детей-инвалидов. Из выделенной суммы 2 миллиарда распределят между регионами.
Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей.
Ранее юрист Константин Крохин заявил, что жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Сбербанк стал ставить чипы со старых карт на новые
- Туроператор: Отдых в Таиланде стал доступнее для россиян
- Гидрометцентр: лето в Москве в ближайшие 10 лет будет жарким
- Мессенджер «ВКонтакте» научили предупреждать о подозрительных собеседниках
- Отель Four Seasons в Москве переименовали в Legend of Moscow
- СМИ: у военкома Крыма прошли обыски
- Минобороны: Украинских военных на острове Змеиный больше нет
- «Клоун уходит». Володин прокомментировал отставку Джонсона
- Борис Джонсон объявил о своей отставке
- Группа «Би-2» выступит на Суперкубке РФ по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru