В России выделят еще 3 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников

Больше 2,9 миллиардов рублей выделят из бюджета на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек», - сказал Мишустин.

В кабмине отметили, что право воспользоваться мерами поддержки есть у инвалидов, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и детей-инвалидов. Из выделенной суммы 2 миллиарда распределят между регионами.

Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ.



