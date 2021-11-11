Названо количество госпитализированных с коронавирусом среди привитых

Доля таких заболевших в регионе составляет 18%. Число умерших — менее 1%. 12% среди вакцинированных госпитализировано с COVID-19 в Белгородской области; 12% — в ХМАО; 10% — в Новгородской области; 10% — в Вологодской области; 8–10% — в Санкт-Петербурге; 5–7% — в Башкирии. В Калужской области - не более 5–7%.

Число привитых среди заболевших в медицинских организациях в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе не превышает 1%.

Как сообщалось, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции должны «все граждане Российской Федерации». Этот призыв не касается граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

