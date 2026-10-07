Глава РСПП Шохин не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден
Заявленный Министерством финансов России компромисс по налогу на сверхдоходы (НСД) пока нельзя считать окончательным, сообщает РБК со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмена Александра Шохина.
По его словам, часть главных замечаний бизнеса еще не учтена. Если увеличение налоговой нагрузки неизбежно, приоритет следует отдавать общефискальным мерам, равномерно распределяющим нагрузку на экономику. РСПП предлагал временно повысить ставку налога на прибыль на 0,5-1 п.п. Отдельные замечания союза касаются самой конструкции НСД. По словам Шохина, она недостаточно учитывает ценовые и экономические циклы, которые различаются для разных видов полезных ископаемых и компаний. Сам по себе выход выручки на исторически характерный уровень еще не означает появления сверхдохода.
Наиболее уязвимыми, как считает бизнес-омбудсмен, могут оказаться компании, чья продукция в 2025 году находилась на дне ценового цикла. Если после крайне низкой ценовой базы выручка восстанавливается, ее прирост может выглядеть значительным в расчетах НСД, хотя фактически компания лишь возвращается к нормальному уровню доходов, а не получает дополнительную прибыль.
Введение дополнительного налога на сверхприбыль приведет к тому, что текущий уровень дохода бизнеса снизится, а бюджет не пополнится, а наоборот недополучит поступлений, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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