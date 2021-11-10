Мурашко назвал более «стремительной» новую волну коронавируса

Текущая волна заражения коронавирусом распространяется гораздо быстрее предыдущих. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Между тем, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что новые волны коронавирусной инфекции будут возникать с частотой раз в три месяца. Это будет продолжаться до тех пор, пока большинство россиян не сделают прививку, заявил он ТАСС.

По оценке Гинцбурга, для сдерживания пандемии необходимо вакцинировать 70–80% жителей. По его словам, другой вариант — массово переболеть — ошибочный.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеванияМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры