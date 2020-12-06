Названо безопасное количество мандаринов для ежедневного питания

«Четыре мандарина», - цитирует РИА Новости ответ на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день, врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой.

Из-за низкой калорийности мандарины рекомендуют спортсменам и людям, которые следят за своей фигурой и весом, отметила диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Она напомнила, что в мандаринах также много витаминов: А, В, С – всего около 15 и минеральных веществ: кальция, магния, фосфора.

Безопасно употреблять фрукты после еды, ни в коем случае не натощак. Особенно это следует помнить людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, рекомендовала Бурляева.

Ранее опубликованные данные НСН подтверждают, что россияне стали реже покупать мандарины и шампанское.

