Названо безопасное количество мандаринов для ежедневного питания
Диетологи считают, что четыре мандарина в день – безопасное количество фруктов, которое можно есть. При этом рекомендуется употреблять мякоть вместе с белыми прожилками, богатыми клетчаткой, которая нормализует усвоение простых углеводов.
«Четыре мандарина», - цитирует РИА Новости ответ на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день, врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой.
Из-за низкой калорийности мандарины рекомендуют спортсменам и людям, которые следят за своей фигурой и весом, отметила диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.
Она напомнила, что в мандаринах также много витаминов: А, В, С – всего около 15 и минеральных веществ: кальция, магния, фосфора.
Безопасно употреблять фрукты после еды, ни в коем случае не натощак. Особенно это следует помнить людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, рекомендовала Бурляева.
Ранее опубликованные данные НСН подтверждают, что россияне стали реже покупать мандарины и шампанское.
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