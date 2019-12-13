Россияне стали реже покупать шампанское и мандарины
Россияне перед новогодними каникулами начали реже покупать шампанское, мандарины и майонез. Об этом НСН рассказали в IT-компании «Платформа ОФД» (в системе компании более 900 тыс онлайн-касс в стране). Специалисты проанализировали траты россиян в период с 15 ноября по 7 декабря 2019-го и за аналогичный период прошлого года.
Выяснилось, что в нынешнем году россияне в среднем тратили на мандарины 72 рубля. Это на 5 процентов ниже, чем в 2018 году, при этом число покупок уменьшилось на 17%.
За бутылку шампанского граждане отдавали в среднем 395 рублей – на 4% меньше, чем прошлом году. При этом бутылок продали на 12% меньше.
Больше россияне начали тратить на майонез – в среднем 65 рублей (рост на 4,5%), хотя число покупок сократилось на 13%.
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