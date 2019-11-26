В преддверии Нового года врачи предупредили россиян об опасности переедания мандаринов. Как рассказала РИА Новости врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева, в день без риска для здоровья можно съедать не более четырёх мандаринов.

По её словам, злоупотребление этим фруктом может привести к аллергической реакции, вызвать вздутие живота, а также привести к обострению хронических заболеваний, пишет «ФедералПресс». Есть мандарины лучше до 5 часов вечера, не рекомендуется употреблять их натощак, отмечает Ura.ru.

Кроме того, медик напомнила, что даже фрукты, употребляемые без кожуры, необходимо мыть перед едой, пишет РИА ФАН.

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