Названа способная снизить уровень холестерина диета
Уровень холестерина в организме человека можно снизить почти на 30%, если придерживаться специальной диеты, сообщают «Известия».
Так, яйца, мясо и молочные продукты имеют высокое содержание жиров животного происхождения — они способны спровоцировать рост холестерина. При этом растительная пища, наоборот, помогает его снизить.
Как пишет Daily Express, эксперты посоветовали включить в рацион овес, ячмень, бобовые культуры, а также соевый белок, орехи, ростки пшеницы, пшеничные отруби и брюссельскую капусту. Это объясняется тем, что отдавая предпочтение растительной пище в питании, можно снизить показатели холестерина на 15-30%.
Как сообщалось ранее, достаточное количество белка и клетчатки, содержащейся в отрубях, пектины из переспелых яблок помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
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