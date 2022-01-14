Названа способная снизить уровень холестерина диета

Уровень холестерина в организме человека можно снизить почти на 30%, если придерживаться специальной диеты, сообщают «Известия».

Диетолог раскрыла метод снизить холестерин в организме без лекарств

Так, яйца, мясо и молочные продукты имеют высокое содержание жиров животного происхождения — они способны спровоцировать рост холестерина. При этом растительная пища, наоборот, помогает его снизить.

Как пишет Daily Express, эксперты посоветовали включить в рацион овес, ячмень, бобовые культуры, а также соевый белок, орехи, ростки пшеницы, пшеничные отруби и брюссельскую капусту. Это объясняется тем, что отдавая предпочтение растительной пище в питании, можно снизить показатели холестерина на 15-30%.

Как сообщалось ранее, достаточное количество белка и клетчатки, содержащейся в отрубях, пектины из переспелых яблок помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
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