Диетолог рассказал о продуктах для избавления от «плохого» холестерина

Достаточное количество белка и клетчатки, содержащейся в отрубях, пектины из переспелых яблок помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков на YouTube-канале.

Диетолог назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — цитируют «Известия» Ковалькова.

Он также рекомендовал заменить быстрые углеводы на сложные, напомнив, что количество углеводов не должно превышать 110-115 грамм на человека в сутки.

Напомним, чтобы сохранить зубы от разрушительного влияния сладких продуктов, на эмали не должно быть углеводов. Поэтому стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рекомендует чистить зубы после каждого приема пищи. При этом, обладателям чувствительных зубов лучше пользоваться ирригатором, а зубной щеткой – только утром и вечером.

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Фото: ru.depositphotos.com
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