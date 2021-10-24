Диетолог рассказал о продуктах для избавления от «плохого» холестерина

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — цитируют «Известия» Ковалькова.

Он также рекомендовал заменить быстрые углеводы на сложные, напомнив, что количество углеводов не должно превышать 110-115 грамм на человека в сутки.

Напомним, чтобы сохранить зубы от разрушительного влияния сладких продуктов, на эмали не должно быть углеводов. Поэтому стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рекомендует чистить зубы после каждого приема пищи. При этом, обладателям чувствительных зубов лучше пользоваться ирригатором, а зубной щеткой – только утром и вечером.

