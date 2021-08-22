Диетолог раскрыла метод снизить холестерин в организме без лекарств
Диетолог Дюрдане Кескинер раскрыла способы снижения уровня холестерина без медикаментов, сообщает газета Sözcü.
Кескинер подчеркнула необходимость баланса «хорошего» (ЛПВП) и «плохого (ЛПНП) холестерина в организме человека. Для снижения «плохого» холестерина необходимо заниматься спортом и соблюдать режим правильного питания.
Он заключается в том, чтобы прежде всего избегать твердых жиров - маргарина и сала. Кроме того, не следует употреблять в пищу жирное мясо, и фастфуд и колбасные изделия, жирные молочные продукты.
По мнению диетолога, в рацион следует включить орехи, рыбу, овсяные отруби, яблоки, чеснок, репчатый лук. Также для снижения уровня ЛПНП пригодны грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чай.
Напомним, регулярная головная боль, отдающая в затылок, а также неприятные ощущения в руках и ногах могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови, пишет «Ридус» со ссылкой на врачей из Medicover Hospitals.
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