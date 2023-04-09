Названа самая частая причина смерти россиян
Чаще всего причиной смерти россиян становятся сердечно-сосудистые заболевания, пишет «Аргументы и факты».
От болезней сердца и сосудов в России в 2020 году умерли более 900 тысяч человек. Распространенной причиной инфаркта является курение, гипертония и избыток холестерина.
Также к факторам риска относится малоподвижный образ жизни, возраст старше 66 лет и наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов обратил внимание на уменьшение числа смертей от заболеваний сосудов и сердца. В 2022 году этот коэффициент снизился на 11,1% по сравнению с 2021-м.
Заслуженный врач России Геннадий Онищенко опроверг сообщения СМИ об эпидемии ВИЧ в стране. По его словам, число выявленных случаев уменьшается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru