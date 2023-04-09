Названа самая частая причина смерти россиян

От болезней сердца и сосудов в России в 2020 году умерли более 900 тысяч человек. Распространенной причиной инфаркта является курение, гипертония и избыток холестерина.

Также к факторам риска относится малоподвижный образ жизни, возраст старше 66 лет и наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов обратил внимание на уменьшение числа смертей от заболеваний сосудов и сердца. В 2022 году этот коэффициент снизился на 11,1% по сравнению с 2021-м.

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко опроверг сообщения СМИ об эпидемии ВИЧ в стране. По его словам, число выявленных случаев уменьшается, передает «Радиоточка НСН».

