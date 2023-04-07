Ученые США рассчитали продолжительность жизни людей к 2060 году
Ученые из университетов Джорджии и Южной Флориды предсказали максимальную продолжительность жизни людей к 2060 году. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые применяли для расчета продолжительности жизни математическую модель. Согласно полученным данным, к 2060 году некоторые люди будут доживать до 140 лет.
Увеличение продолжительности жизни потребует медицинских усилий по поддержанию здоровья, а также стабильности в политической, экономической и экологической сферах, отметили исследователи.
Люди смогут достичь феноменальной продолжительности жизни или даже бессмертия уже в ближайшие годы, считает футуролог Рэймонд Курцвейл, передает «Радиоточка НСН».
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