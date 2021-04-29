Названа причина отсутствия антител после прививки от COVID-19
Антитела после вакцинации от коронавируса могут не выработаться из-за другой инфекции в организме. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он отметил, что если человек после первой дозы вакцины перенесет любую вирусную инфекцию, организм переключится на нее и тогда образование антител от коронавируса не случится.
По его словам, переболевшим коронавирусом достаточно сделать только одну прививку, после того, как уровень антител опустится до 10.
Горелов также сообщил, что у переболевших иммунитет сохраняется максиму на 8-10 месяцев.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Москву, Санкт-Петербург и Московскую область в числе регионов, близких к победе над COVID-19.
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