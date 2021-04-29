Названа причина отсутствия антител после прививки от COVID-19

Он отметил, что если человек после первой дозы вакцины перенесет любую вирусную инфекцию, организм переключится на нее и тогда образование антител от коронавируса не случится.

По его словам, переболевшим коронавирусом достаточно сделать только одну прививку, после того, как уровень антител опустится до 10.

Горелов также сообщил, что у переболевших иммунитет сохраняется максиму на 8-10 месяцев.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Москву, Санкт-Петербург и Московскую область в числе регионов, близких к победе над COVID-19.

