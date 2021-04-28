Мясников предложил ввести в России принудительную вакцинацию

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил за принудительную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире программы «Прямой контакт» на YouTube.

Доктор возмутился, что количество привитых россиян слишком мало. Мясников назвал сложившуюся ситуацию «позором». Прививка, по его мнению, покрывает риск заражения всеми известными штаммами вируса.

В качестве меры для популяризации вакцинации эксперт призвал ограничить невакцинированных граждан в перемещениях и не снимать для них ограничения по ношению масок.

«Пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — отметил Мясников.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал сообщения СМИ о начале третьей волны коронавируса в России.

