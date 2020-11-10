Названа наиболее уязвимая к COVID-19 возрастная группа

Люди старше 35 лет наиболее уязвимы к COVID-19, так как в этом возрасте начинается ослабление иммунной системы. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лента.ру».

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Он утверждает, что необходимые для иммунного ответа клетки формируются органом под названием тимус. Лучше всего он работает у детей и подростков.

Врач пояснил, что в процессе эволюции организма от тимуса остается только 10 процентов. Он добавил, что сильная иммунная система молодых людей объясняет, почему они практически не болеют пневмониями, онкозаболеваниями и COVID-19.

Ранее исследователи Сеченовского университета выяснили, что более половины тестов на коронавирус дают неверный результат.

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ФОТО: РИА Новости
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