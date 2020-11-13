Китайский эпидемиолог назвал способ достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции необходима массовая вакцинация. Об этом на российско-китайском онлайн-симпозиуме заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.

Как сообщает РИА Новости, академик назвал «нереалистичным, антинаучным и антигуманным» естественный иммунитет к COVID-19.

По мнению учёного, для достижения коллективного иммунитета необходим период от одного до двух лет, а также международное сотрудничество, которое позволит обеспечить массовую вакцинацию.

В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано 53 млн случаев заболевания, 34,3 млн пациентов выздоровели, 1,3 млн человек скончались.

