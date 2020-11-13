Китайский эпидемиолог назвал способ достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции необходима массовая вакцинация. Об этом на российско-китайском онлайн-симпозиуме заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
Как сообщает РИА Новости, академик назвал «нереалистичным, антинаучным и антигуманным» естественный иммунитет к COVID-19.
По мнению учёного, для достижения коллективного иммунитета необходим период от одного до двух лет, а также международное сотрудничество, которое позволит обеспечить массовую вакцинацию.
В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано 53 млн случаев заболевания, 34,3 млн пациентов выздоровели, 1,3 млн человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru